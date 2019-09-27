Дипломаты опровергли вызов представителя РФ в МИД Киргизии из-за Малахова

Представителя российского посольства в Киргизии не вызывали в МИД страны из-за передачи Андрея Малахова. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства РФ.

— В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия", — рассказали в пресс-службе.

В МИД РФ отметили, что точка зрения Малахова является его личным взглядом на ситуацию, и порекомендовали Посольству Киргизии в Москве "воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ".

Напомним, что в передаче, посвящённой смерти сына российского миллиардера, Малахов выразил мнение, что к преступлению якобы может быть причастен киргизский таксист, который пошёл на это из-за низких зарплат на родине. Заявление телеведущего вызвало большой резонанс среди киргизских пользователей Сети. Позже Малахов выразил сожаление, что его неправильно поняли.