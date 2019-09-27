Психолог рассказала об опасности "гендерно-нейтральных" кукол для детей

Детям до шести лет нельзя играть с "гендерно-нейтральными" куклами из-за опасности формирования невротических расстройств. Об этом в эфире НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

— Я, как специалист, категорически против того, чтобы такие куклы покупали детям от двух до пяти лет. Они должны нормально определиться со своей гендерной идентификацией. В этом возрасте очень важно определиться, с кого они будут брать пример — с мамы или папы, — отметила психолог.

По словам эксперта, игра с "гендерно-нейтральными" куклами может привести к развитию у ребёнка невротического синдрома.

— Это рождает в детях какую-то странную фантазию, кем бы я был, будучи мальчиком или девочкой. То есть закладывает невротическую основу на ровном месте, — сказала Панфилова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американская компания выпустила игрушки, которые ребёнок сможет трансформировать в девочку или мальчика. Сначала сообщалось, что это будут знаменитые куклы Барби, но позже в компании-производителе заявили, что новинка является самостоятельным брендом.