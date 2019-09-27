Психолог рассказала об опасности "гендерно-нейтральных" кукол для детей

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Фото © Pixabay

Детям до шести лет нельзя играть с "гендерно-нейтральными" куклами из-за опасности формирования невротических расстройств. Об этом в эфире НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Я, как специалист, категорически против того, чтобы такие куклы покупали детям от двух до пяти лет. Они должны нормально определиться со своей гендерной идентификацией. В этом возрасте очень важно определиться, с кого они будут брать пример — с мамы или папы, — отметила психолог.

По словам эксперта, игра с "гендерно-нейтральными" куклами может привести к развитию у ребёнка невротического синдрома.

Это рождает в детях какую-то странную фантазию, кем бы я был, будучи мальчиком или девочкой. То есть закладывает невротическую основу на ровном месте, — сказала Панфилова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американская компания выпустила игрушки, которые ребёнок сможет трансформировать в девочку или мальчика. Сначала сообщалось, что это будут знаменитые куклы Барби, но позже в компании-производителе заявили, что новинка является самостоятельным брендом.

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