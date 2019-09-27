МОК не обсуждал с WADA возможность отстранения России от Олимпиады-2020

Томас Бах отметил, что итоговое решение принимает агентство, а комитет его полностью уважает и подчиняется ему.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос возможного отстранения России от участия в летних Олимпийских играх — 2020 не обсуждался. Об этом сообщает РИА "Новости".

— ОКР уже понёс наказание за то, что случилось во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Теперь мы столкнулись с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошёл после Игр в Сочи, необходим свежий взгляд на эту проблему. В 2018 году поменялись правила, теперь такие ситуации находятся в руках WADA, а затем Спортивного арбитражного суда (CAS), — сказал Бах.

Также он отметил, что МОК примет с уважением любое решение Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, 23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА из-за того, что данные московской антидопинговой лаборатории не соответствуют тем, которыми располагает Международное антидопинговое агентство. Скандал ставит под угрозу участие России в Олимпиаде-2020.