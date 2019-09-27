В Европе сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

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Фото © Pixabay

Подавляющее число поступивших жалоб пользователей связано с загрузкой ленты Instagram (80%) и работой сайта Facebook (96%).

Сайт мониторинга популярных интернет-систем Downdetector зарегистрировал сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram. Неполадки в работе платформ возникли около 17:42 мск.

С жалобами на работу соцсетей обратились пользователи из РФ, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Польши, Италии и других стран.

Подавляющее число поступивших жалоб относится к проблемам, связанным с загрузкой ленты Instagram (80%) и работой сайта Facebook (96%). При этом все пользователи отметили, что не могут зайти в свои аккаунты.

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