На Урале пенсионер умер по дороге за документами на инвалидность

В Челябинске у здания главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) скончался мужчина, который приехал для оформления инвалидности. Об этом сообщает информационное агентство URA.ru.

Согласно предварительным данным, 63-летний житель Челябинска ехал в бюро с направлением на получение инвалидности. В поездке его сопровождала супруга.

Ещё в пути в автобусе мужчина почувствовал себя плохо. В общественном транспорте пенсионер начал сильно кашлять, у него открылось кровотечение. Мужчина упал у стен бюро, так и не придя в здание. Приехавшие на место медики констатировали смерть от разрыва раковой опухоли.

— У мужчины диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии, к нам он шёл впервые. При этом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное, — пояснила заместитель руководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова.