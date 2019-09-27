Боня рассказала, что потеряла обоняние после беременности

При этом она отметила, что её дочь, напротив, чрезвычайно чувствительна и не смогла вынести даже сильный запах парфюма, исходящий от водителя.

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня рассказала, что потеряла обоняние после рождения дочери Анджелины-Летиции. На прозвучавшее в сториз телеведущей признание обратил внимание портал "Дни.ру".

На опубликованных кадрах ведущая едет в такси и удивляется тому, что во время беременности перестала чувствовать запахи. При этом она подчеркнула, что её дочь, напротив, чрезвычайно чувствительна и не смогла вынести даже сильный запах парфюма, исходящий от водителя.

— Вот сейчас мы едем, водитель напарфюмился — и Анджелишка не может дышать, — объяснила Боня.

Рассказывая о дочери, она показала её в кадре. Девочка прижала к носу бумажный платочек и подтвердила, что сильный аромат вызвал головокружение.

Ранее Боня рассказала о нападках, которым подвергалась со стороны нескольких женщин в "Инстаграме".