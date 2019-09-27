Московский таксист на сутки застрял в багажнике, желая согреться и сэкономить

На северо-западе Москвы водитель такси, спасаясь от холода, решил переночевать в багажнике своей машины и остался там на целые сутки. Именно такую историю мужчина рассказал полицейским, которые его вызволили.

Таксист захотел согреться и сэкономить на бензине, поэтому, чтобы не включать обогреватель, залез в багажник. Проснувшись, мужчина не смог найти ключи и начал взывать о помощи. К счастью, прохожие услышали крики и вызвали полицию.

Правоохранители разбили стекло, открыли багажник и освободили подмёрзшего таксиста из суточного заточения.