Захарова высмеяла заявление о "руке Москвы" в скандале с Трампом и Зеленским

По словам дипломата, если следовать логике Западных коллег, Россия приложила руку к кое-чему (кому) другому.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над словами спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности Москвы к публикации разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского на сайте Белого дома.

— Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то по логике спикера руку Россия приложила именно к ней, — написала дипломат в своем Facebook.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму переговоров президентов Украины и США после того, как в конгрессе инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы он злоупотребил своим служебным положением, пообещав Украине помощь в обмен на информацию о бизнес-интересах своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Сам Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с Трампом. А вот американский лидер между тем предложил раскрыть ещё один разговор с президентом Украины.

Кстати, в Кремле ситуацию не комментируют, хоть и признают, что публикация полной записи беседы лидеров двух стран — факт неординарный.