Внучка рассказала о приступе у 86-летней бабушки, к которой не приехала скорая

Диспетчер посоветовала обратиться утром в психиатрию и повесила трубку. Девушка уже написала заявление в прокуратуру.

В Миассе внучка 86-летней пенсионерки, которая больна деменцией, обратилась в прокуратуру из-за того, что скорая отказалась приезжать к ней на вызов. Чтобы написать заявление и доказать, что родственнице стало плохо, женщина сняла бабушку на видео.

— Начался приступ в 23:00 часа. Она начала по дому ходить, меня бить, ножи хватать, ругаться. Думала, сама успокоится, но не успокаивалась. Часа в два ночи набрала в скорую. Мне сказали, чтобы мы утром сходили в психиатрию, чтобы прописали таблетки, и сбросили, — рассказала Лайфу Анастасия.

Девушка ещё несколько раз звонила в скорую помощь, но звонок либо сбрасывали, либо просто не брали трубку.

— Она и мне могла навредить, и себе могла навредить. Она сильно упала и разбила себе бок, сломала стол. Я забирала у неё ножи. Она очень достойная бабушка, хорошо прожила свою жизнь, всю жизнь работала, — добавила внучка больной пенсионерки.

Анастасия написала заявление в прокуратуру с обвинением местной скорой помощи в халатности. В ведомстве его приняли и пообещали разобраться.

Ещё одна скандальная история произошла в Тюмени. Семья 20-летнего парня, попавшего в серьёзное ДТП, обвиняет врачей в халатности и его убийстве. Сейчас СК проводит доследственную проверку.