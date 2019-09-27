Преподавателя лицея ВШЭ уволили из-за подозрений в растлении учениц

Преподавателя лицея Высшей школы экономики Александра Кузнецова уволили после проверки из-за подозрений в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВШЭ.

В августе одна из бывших учениц Кузнецова написала в социальной сети, что в девятом классе у них был роман, а "через год он растлил следующую девочку 15 лет". При этом, по её словам, мужчина регулярно вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними.

— По результатам проверки случаев, подобных описанным в Интернете, комиссией выявлено не было. Однако были зафиксированы факты неэтичного поведения преподавателя, нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками, — рассказали в пресс-службе вуза.

Поведение педагога признали нарушающим профессиональную этику и неприемлемым для учебного заведения.