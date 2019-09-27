Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за грубость в отношении журналиста

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Фото © Facebook / Iuliia Mendel

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила свою стычку с одним из журналистов. Она заявила, что не толкала, а останавливала корреспондента.

На видео видно, что я его не толкала и не металась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное нет не набрасываться на делегацию ради красивой картинки, — написала она в "Фейсбуке".

В своё оправдание Мендель отметила, что в США существует практика ограничения доступа сотрудников СМИ к первым лицам из соображения безопасности. По её словам, важно помнить о взаимосвязи таких понятий, как "личное пространство" и "безопасность". В подтверждение своих слов она напомнила о том, что в 2017 году в Киеве киллер подстрелил добровольца, изображая журналиста.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Мендель грубо оттолкнула журналиста, пытавшегося задать вопрос Зеленскому.

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