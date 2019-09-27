В Рязани убили ветерана-блокадника и его жену

Следствие разрабатывает несколько версий, одна из которых связана с ограблением.

В Рязани 26 сентября обнаружили тела ветерана Великой Отечественной войны и его супруги с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", сообщает пресс-служба СК РФ.

— Проверяются различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов, — говорится в сообщении.

Как информирует издание 62Info, речь идёт о Павле Владимировиче Макееве 1928 года рождения. Он родился в Ленинграде и прошёл блокаду. Был награждён медалью "За оборону Ленинграда". После войны более 30 лет Макеев прослужил в армии, в том числе в Рязанском десантном училище, и вышел в отставку в звании подполковника.