Рейс S7 Airlines посадили в Екатеринбурге из-за обморока у пассажира

Мужчину доставили в одну из городских больниц, а рейс готовится к вылету в пункт назначения (Новосибирск).

Пассажирский самолёт, следовавший рейсом S7 Казань — Новосибирск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров: по данным портала E1, он упал в обморок.

— По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее его госпитализировали в одну из городских больниц, — информирует пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

Ранее самолёт "Уральских авиалиний", следовавший в киргизский город Ош из Москвы, вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира. А в Китае пассажирка открыла аварийный выход в самолёте, решив, что в салоне слишком душно.