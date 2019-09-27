Уральская учительница рассказала Лайфу о фото 18+, за которые её уволили

Женщина рассказала, что спровоцировавшие скандал снимки были сделаны в период с 2000 по 2008 год, когда она работала на телефоне доверия и её лица в принципе никто не видел.

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг пикантных снимков двадцатилетней давности, из-за которых её уволили. Своей историей она поделилась с Лайфом.

Женщина рассказала, что по первому образованию она психолог, а скандальные снимки были сделаны в период с 2000 по 2008 год, когда она работала на телефоне доверия, её лица в принципе никто не видел.

При этом она подчеркнула, что данные фотографии было бы действительно сложно найти в Сети, так как ни один из снимков не подписан и сохранены они в фотоальбоме пользователя. Конопенко также возмутилась поведением администрации центра, втянувшей в конфликт её воспитанников.

— В присутствии моих воспитанников администрация центра доставала распечатки этих фотографий и показывала, тыкая в нос, — рассказала она.

Женщина призналась, что у неё создаётся впечатление, будто к ней относятся как к преступнику, хотя она ничего плохого не сделала. При этом она не теряет духа и верит, что сумеет добиться справедливости.

— Уволили меня 5 сентября с формулировкой "за аморальный поступок, несовместимый с работой педагога". Я связалась с профсоюзом учителей, они мне помогли найти адвоката. Сейчас мы согласуем формулировки и на следующей неделе будем подавать в суд, — добавила Екатерина.

В администрации города Магнитогорска сообщили, что в детский юношеский центр "Максимум" поступило представление из прокуратуры Правобережного района. Проверка обнаружила снимки, свидетельствующие о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся. Данный факт списали на ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей Конопенко.

Ранее сообщалось, что снимки учительницы обнаружились после того, как она попыталась отстоять центр помощи птицам, который работал при детском юношеском центре "Максимум". Конопенко не только уволили, но и вызвали в полицию вместе с дочерью, которая также приняла участие в одной из фотосессий.