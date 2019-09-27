Мать с грудным ребёнком выгнали из самолёта из-за комариных укусов

Сотрудники британской авиакомпании British Airways не пустили на борт самолёта туристку из Великобритании с грудным ребёнком из-за укусов комаров. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Согласно предварительной информации, 31-летняя Вальдениз Барфорд отдыхала вместе с мужем и полуторагодовалым сыном на острове Родос в Греции. На обратном пути, когда семья уже зашла на борт самолёта, их внезапно остановил один из членов экипажа. Пристальное внимание бортпроводников привлёк малыш, лицо которого было в комариных укусах.

Однако сотрудники British Airways так не посчитали и приняли невинные укусы за ветряную оспу. В результате Вальдениз с малышом попросили покинуть лайнер. Главе семьи тем временем пришлось отправиться в Лондон без них, чтобы выйти на работу на следующий день.

— Это было унизительно. Сперва они заявили, что не имеют должного образования, чтобы диагностировать болезнь, а затем утверждали, что это ветрянка. С нами обращались как с преступниками, — рассказала Вальдениз.

Кроме того, авиакомпания не смогла выгрузить багаж Вальдениз, не предоставила им номер в отеле, а в отделе обслуживания клиентов никто не брал трубку. С размещением им так никто и не помог, в результате чего британке пришлось бронировать номер в гостинице за собственные деньги.

На следующий день Вальдениз отвела своего сына к врачу, который подтвердил, что красные пятнышки на лице мальчика — всего лишь следы от комариных укусов.

Представители British Airways заявили, что на данный момент они находятся на связи с пострадавшей семьёй и делают всё, чтобы ей помочь.