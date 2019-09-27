На Украине задержали тренера-педофила, скрывавшегося четыре года

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Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

В Киеве полиция задержала тренера по мини-футболу, который в течение четырёх лет скрывался от судебных органов по делу о развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

На протяжении всего этого времени мужчина жил по разным адресам в Киеве и области, используя при этом выдуманные имена и фамилии.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71481733_2446437422078681_3993752688251633664_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmUqpZl_GwSlpHUPlg6-b-LN-v7u0q4usO4vE-bX9VLZRPh8Joy-XXg_GieWei7E5Q&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=dec8709908c8a247d1a3bd3359b44fa4&oe=5DEF161B" target="_blank">Поліція Києва</a></p>

В конце декабря 2015 года он (тренер. — Прим. Лайфа) совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы, — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что свидетелем акта развращения несовершеннолетнего стал ещё один подросток, находившийся в этот момент в номере. Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

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