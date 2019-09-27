На Украине задержали тренера-педофила, скрывавшегося четыре года

Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

В Киеве полиция задержала тренера по мини-футболу, который в течение четырёх лет скрывался от судебных органов по делу о развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

На протяжении всего этого времени мужчина жил по разным адресам в Киеве и области, используя при этом выдуманные имена и фамилии.

— В конце декабря 2015 года он (тренер. — Прим. Лайфа) совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы, — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что свидетелем акта развращения несовершеннолетнего стал ещё один подросток, находившийся в этот момент в номере. Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.