Disney и Sony снимут третий фильм о Человеке-пауке

Главную роль в нём сыграет Том Холланд. Выход картины планируется в июле 2021 года.

Компании Disney и Sony договорились о съёмках третьего фильма про Человека-паука для киновселенной Marvel, сообщает The Hollywood Reporter.

— Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудиторию по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим сверхспособностью путешествовать через кинематографические вселенные, и поскольку Sony продолжает разрабатывать для него отдельную вселенную, никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесёт будущее, — сказал глава Marvel Кевин Файги.

Отмечается, что главную роль в картине сыграет Том Холланд, её выход планируется 16 июля 2021 года.

Напомним, в августе Sony заявила о разрыве сотрудничества с Disney и Marvel, что поставило под угрозу появление Человека-паука в новых фильмах известной киновселенной.