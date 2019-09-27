Сын помощника Зеленского взволновал Сеть фото с борщом. Но это не главная деталь

После того как снимок приобрёл большую популярность в Сети, молодой человек удалил его из "Инстаграма".

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира Никита опубликовал в "Инстаграме" фотографию в фартуке с надписью Sex machine и торчащим из него большим искусственным пенисом.

На снимке молодой человек позирует на террасе с несколькими тарелками борща и бифштексами. После того как фото вызвало большой резонанс в Сети, Никита удалил его.

Как сообщает УНИАН, в 2019 году Шефир-младший окончил факультет международного бизнеса в Киевском национальном университете имени Шевченко. Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского. Сейчас молодой человек является помощником депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.