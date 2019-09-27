Житель Нижнего Новгорода мучает соседей конским ржанием в 5 утра

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жильцов дома. Есть основания полагать, что мужчина нуждается в психиатрической помощи.

Соседи жителя Нижнего Новгорода жалуются, что каждый день в пять утра мужчина на всю квартиру включает запись конского ржания и не выключает свою стереосистему до вечера. Об инциденте сообщает Пятый канал.

При этом тишина в его квартире не воцаряется даже в выходные. Нарушитель тишины заявляет, что таким необычным способом пытается заглушить громкий топот проживающих этажом выше соседей.

Отмечается, что любитель лошадей равнодушен и к судам, и к уговорам, и к штрафам. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жильцов дома. Есть основания полагать, что мужчина нуждается в психиатрической помощи.