Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией

Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.

В отчёте, опубликованном демократом и сенатором штата Орегон Роном Уиденом, утверждается, что NRA могла нарушить налоговое законодательство, используя пожертвования для продвижения деловых интересов своих сотрудников.

Кроме того, в докладе описывается ситуация с россиянкой Марией Бутиной, которая сейчас отбывает восемнадцатимесячный тюремный срок. По данным сенатора, она якобы попыталась проникнуть в консервативные группы США и NRA для продвижения российских политических интересов в период выборов 2016 года.

— Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя организацию, выступающую за право на владение оружием, под которой понимается NRA, — говорится в в сообщении.

Также, согласно докладу, были получены свидетельства того, что ресурсы NRA использовались для оплаты членских и регистрационных взносов для граждан России, а также на оплату различных поездок и проживания в ходе предвыборных мероприятий в 2015–2016 годах.

В заключение сенаторы подчёркивают, что масштаб поддержки NRA российских действий вызывает обеспокоенность.