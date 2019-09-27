Лавров на встрече с Помпео отметил тщетность санкционного давления на Россию

Также министр сообщил, что Россия открыта для диалога с США, но только при условии взаимного уважения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что санкционное давление на Россию тщетно, сообщает МИД РФ.

— Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга. В этой связи отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия и расшатывают глобальную безопасность, — говорится в сообщении ведомства.

Также глава МИД РФ обратил внимание на неприемлемость отказа в визах представителям российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, стороны обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, Ближнего Востока и Северной Африки. Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения минских договорённостей.

Напомним, переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли спустя сутки после расширения антироссийских санкций американским Минфином.