МВД разрабатывает законопроект для защиты полицейских от клеветы в Интернете

В пояснительной записке отмечается, что положения документа должны вступить в силу ближе к январю 2020 года.

МВД РФ подготовило поправки в закон "О полиции" с целью обеспечения защиты своих сотрудников от распространения клеветнической информации в Интернете.

В пояснительной записке отметили, что проект подготовлен по поручению главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Инициатива направлена на защиту неприкосновенности чести и достоинства сотрудников ведомства от распространения "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Отмечается, что закон примут в качестве одного из дополнений к поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Авторы пояснительной записки отмечают, что законопроект должен вступить в силу ближе к январю 2020 года.