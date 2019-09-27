Две кубинки обокрали посетительницу ресторана в центре Москвы

Общий ущерб составил около 32 тысяч рублей. Иностранки уже задержаны, против них возбуждено уголовное дело.

Две гражданки Республики Куба задержаны по подозрению в краже сумки в ресторане в центре Москвы, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Девушка рассказала, что 15 сентября отдыхала с подругой в латиноамериканском ресторане в центре Москвы и иногда отлучалась на танцпол. Собираясь домой, она обнаружила пропажу своей сумочки, в которой находились деньги, мобильный телефон, банковские карты, социальная карта, — сообщает источник.

Отмечается, что пострадавшая — 21-летняя жительница подмосковного Королёва. Общий ущерб от кражи составил примерно 32 тысячи рублей.

Иностранки уже задержаны. Выяснилось, что они вместе живут в съёмной квартире. Против них возбуждено уголовное дело, следствие выясняет все подробности происшествия.

Ранее в Москве произошла ещё одна кража, но гораздо крупнее. Неизвестный украл из квартиры мужчины более 17 миллионов рублей.