Очевидец рассказал, что Максим Аверин не был пьян во время дебоша на борту

Директор актёра не верит в то, что герой сериалов был не в форме, ведь на следующий день в 7:30 для него на съёмочной площадке звучала команда "Мотор!".

Максим Аверин не был пьян, когда устроил дебош на борту самолёта, рассказал "Московскому комсомольцу" очевидец. Информатор сообщил, что стюардесса задела личные границы телезвезды, что и вызвало гнев артиста.

Директор актёра Николай Корнев отметил, что Максим Аверин поднялся на борт в прекрасном настроении, так как долгие и сложные гастроли собрали массу поклонников. При этом сам инцидент вызрел уже в самолёте, а Аверин очень устал.

— Стюардесса за весь полёт передала Аверину всего две-три рюмки — напиться таким количеством алкоголя до состояния, в котором обвиняет сегодня пресса артиста, просто невозможно. Тем более с Максимом сидела его партнёрша, и он был по-любому сдержан, — рассказал информатор МК.

По словам очевидца, герой любимого народом телесериала "Глухарь" несколько раз просил оставить его в покое, однако бортпроводники проявили настойчивость и спровоцировали конфликт.

Отмечается, что на следующий день после инцидента в 7:30 телезвезда уже трудилась на съёмочной площадке, поэтому можно усомниться в том, что она была пьяна во время перелёта. Ранним утром Аверину предстояло включиться в работу и хорошо выглядеть.

Корнев поддержал решение Аверина не пользоваться своей медийностью и никого не винить. Актёр по-прежнему хорошо относится и к стюардессам, и к пилотам. Работа у них сложная, им многое можно простить, считает он.

Напомним, Максим Аверин устроил дебош на борту самолёта во время рейса Барнаул — Москва. В отношении актёра составили протокол за мелкое хулиганство и выписали штраф в 500 рублей.