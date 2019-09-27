Минсельхоз предложил уничтожать контрафактные сигареты

В ведомстве отметили, что хранение нелегального табака на специальных складах приводит к тому, что он снова появляется в продаже.

Минсельхоз предложил уничтожать конфискованную табачную продукцию. Соответствующая информация появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

— В последнее время наметился рост тенденции увеличения доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведённой пачки <...> Указанное обстоятельство представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Отмечается, что это приводит не только к сокращению доходов страны, но и к повышению доступности сигарет для несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ещё один метод борьбы с контрафактом — установить минимальную цену на сигареты, которую будет называть государство, а не производитель, как сейчас.