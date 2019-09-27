NASA показало на видео визуализацию чёрной дыры

Американское космическое агентство (NASA) выпустило завораживающую визуализацию чёрной дыры в высоком разрешении, иллюстрирующую, как её гравитация искажает свет.

На визуализации мы видим линию в центре — это горизонт событий. Вокруг него расположено фотонное кольцо — идеальное кольцо света, внутри фотонного кольца — тень чёрной дыры.

При этом, согласно данным NASA, чёрная дыра имеет настолько мощную гравитацию (даже вне горизонта событий), которая искажает свет, исходящий из разных частей окружающего диска. Это деформирует пространство-время и изгибает путь света вокруг чёрной дыры.

Также на кадрах видно, что одна часть аккреционного диска выглядит ярче, чем другая. Именно этим можно проиллюстрировать теорию относительности Эйнштейна.