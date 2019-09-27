В Пензенской области сбили женщину с двумя детьми, старший ребёнок погиб

В Пензенской области автомобиль сбил женщину с трёхлетним сыном и младенцем в коляске, старший ребёнок погиб, сообщает агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы УМВД России по региону Ольга Евдокимова.

Инцидент произошёл в Сердобском районе. Женщина шла с коляской в попутном направлении по обочине, вместе с ней находились сыновья, 2016 и 2019 года рождения.

Водитель автомобиля Ford Focus сбил всех троих. Трёхлетний мальчик погиб, младший доставлен в больницу без сознания. Мать детей не пострадала и была отпущена после медицинского осмотра.

Виновник попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан. По предварительным данным, водитель был пьян.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.