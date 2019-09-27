ФСБ отпустила под подписку о невыезде обвиняемого в госизмене работника ЦНИИмаша

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) изменила меру пресечения 75-летнему сотруднику центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, отправив его под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

— Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой, — заявил собеседник агентства.

Напомним, Виктора Кудрявцева подозревают в передаче государству — члену НАТО секретных гиперзвуковых разработок по проектам ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".