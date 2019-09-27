Мария Шукшина раскритиковала артистов, посещающих митинги за гонорар

Актриса также призвала быть окружающих честными с собой и людьми, которые им верят.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина в своём фейсбуке раскритиковала коллег по цеху, которые участвуют в митингах за гонорары.

— Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но всё же странно... Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т.е даром... Я за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение... но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передёргиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу, — отметила Шукшина.

Актриса также призвала быть окружающих честными с собой и людьми, которые им верят.

Ранее Лайф рассказывал о новом митинге в Москве, который планируется провести 29 сентября. При этом его организаторы призывали выйти на улицы людей, находящихся в отпуске.