Лавров заявил о нарастании разобщённости в мире

Министр иностранных дел с трибуны Генассамблеи ООН заявил о том, что Запад взял курс на подмену международных конвенций собственными правилами.

Сергей Лавров в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что западные страны желают подменить принятые мировым сообществом конвенции собственными правилами, как это произошло в Организации по запрещению химического оружия, также они нарушают соглашения по вопросам нацменьшинств, потворствуя их лишению соответствующих прав и сохранению феномена "безгражданства".

По словам министра, ревизия международного права проявляется также в пересмотре результатов Второй мировой войны, в осквернении памятников освободителям Европы и жертвам холокоста.

Лавров также отметил, что в мире растёт разобщённость, поскольку ряд стран не желают учитывать международные интересы. Несмотря на то что ООН удалось предотвратить третью мировую войну, число конфликтов не уменьшилось, более того, появились новые острейшие проблемы: международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными.

— Появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния. Без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной основе Устава ООН — через баланс интересов всех государств, — заявил глава МИД РФ.

Лавров призвал вернуться к договорённостям о выстраивании равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Он подчеркнул невозможность разделения на конфликтующие блоки, призвал к мирному урегулированию конфликтов, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Корейском полуострове.

— Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма, — отметил министр.

Лавров также заявил о недопустимости манипулирования общественным сознанием и использования международных организаций для проталкивания своих идей в обход универсальных механизмов соглашений.