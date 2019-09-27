Лавров назвал паранойей заявление о "руке" России в скандале Трампа и Зеленского

На заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров подчеркнул, что заявление о причастности России к скандалу, который разгорелся вокруг телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, ничем не обосновано.

— Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех, — отметил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Сегодня спикер палаты представителей США заявила, что Россия приложила руку к публикации стенограммы разговора между лидерами США и Украины, однако никаких доказательств своим словам не представила.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа.