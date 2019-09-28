Белорусы приехали в Литву за новыми iPhone и простояли целую ночь в очереди

Первыми гаджеты получили известный литовский певец Донатас Монтвидас и клиенты iDeal и TopoCentrаs.

В Литве открылся старт продаж новых моделей iPhone, поклонники гаджетов стояли в очереди за новинками в ночь с четверга на пятницу. Среди покупателей были не только литовцы, приехали даже белорусы, рассказывает литовское издание Delfi.

Первыми в очереди за телефонами стали известный исполнитель Донатас Монтвидас, известный публике под псевдонимом Донни Монтелл, и звезда соцсетей Каролина Месхино (Karolina Meschino), а вместе с ними клиенты iDeal и TopoCentrаs.

— Мои друзья спрашивают: чего там ждать в 23:30 — спать надо! Наверное, я нахожусь среди тех, кто понимает, зачем мы здесь. Я просто влюблён в этот бренд. Для меня честь распаковать этот телефон и посмотреть, как выглядят его три камеры, как это работает, — рассказал изданию певец.

В этом году компания Apple выпустила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Ранее Лайф рассказал о преимуществах новых смартфонов.