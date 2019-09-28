Министр обороны Латвии назвал эсэсовцев гордостью народа и государства

Свою речь он произнёс на 75-й годовщине боёв у местечка Море, где в том числе участвовали и латвийские легионеры.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал латвийских легионеров "Ваффен-СС" гордостью народа и государства и призвал граждан страны чтить их память.

— Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память, — заявил Пабрикс.

Свою речь он произнёс на 75-й годовщине боёв у местечка Море, где в том числе участвовали и латвийские легионеры.

Каждый год 16 марта радикалы устраивают памятные мероприятия в честь погибших солдат из двух латышских дивизий "Ваффен-СС", образованных в 1943 году. На протяжении двух лет после отделения Латвии от СССР этот день был официальной памятной датой. Однако шествие националистов и эсэсовцев по центру Риги вызвало довольно жёсткую реакцию со стороны России и других европейских стран, поэтому из списка памятных дат 16 марта исключили.

У местечка Море в 1944 году латышские легионеры сопротивлялись наступательной операции Советской армии, освобождавшей Прибалтику от фашистов.