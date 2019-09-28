В ДТП с маршруткой в Ростовской области погиб один человек

В результате ДТП с участием маршрутки и автомобиля Hyundai Accent в городе Волгодонске Ростовской области погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошёл на Морской улице вечером 27 сентября. Отмечается, что следовавшая без пассажиров "газель" при развороте столкнулась с "маздой", которая после этого врезалась в корейскую иномарку.

В итоге погибла пассажирка "хёндая". Пострадал и водитель этой же легковушки. Обстоятельства аварии выясняются.