Лавров заявил, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, что его никогда не штрафовали за курение в штаб-квартире.

— Я штрафы никогда не платил. Это всё сказки, какие-то легенды рождаются уже, — ответил министр иностранных дел на вопрос, случались ли с ним такие ситуации в его бытность постпредом РФ в ООН.

Глава МИД РФ также добавил, что российская делегация всегда неукоснительно соблюдает правила.

Сегодня Сергей Лавров сделал несколько заявлений на полях Генассамблеи ООН, в частности выразил обеспокоенность нарастанием разобщённости в мире и призвал поддержать призыв о неприемлемости ядерной войны.