Украинские военные получили сертификаты на использование турецких беспилотников

Военнослужащие ВВС Украины получили сертификаты на использование турецких беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Bayraktar TB2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Незалежной.

Также в ведомстве сообщили, что 50 украинских военных уже прошли соответствующее обучение и готовы приступить к эксплуатации БпАК.

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 приняты на вооружение Украины в марте 2019 года. Они оснащены современными ракетами, способными уничтожать бронетехнику, фортификационные и инженерные сооружения противника, а также морские цели. Bayraktar TB2 способны проводить в воздухе до 24 часов без перерыва. Максимальный вес груза для данного БпАК — 50 кг. Он также может развивать скорость до 222 км/ч и летать на расстояние до 150 км.

Ранее сообщалось, что США одобрили выделение материальной помощи для украинской армии.