Мужчину обвиняют в многомиллионном хищении, совершённом через Интернет, ФБР требует выдачи мошенника американскому правосудию.

Россиянина задержали в аэропорту Валенсии по запросу США, об этом сообщили ТАСС в Посольстве РФ в Мадриде.

По данным газеты Las Provincias, гражданина РФ Александра К., который прибыл в Испанию с женой и семилетним сыном, подозревают в причастности к "миллионному мошенничеству", совершённому через Интернет. ФБР отправило запрос о задержании мужчины и добивается его выдачи правосудию США.

— Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещён под стражу российский гражданин, — сообщили в испанском посольстве.

Соотечественника посетил сотрудник Генконсульства РФ в Барселоне, делом задержанного занимается местный адвокат. Посольство РФ заявило, что будет внимательно следить за развитием ситуации.