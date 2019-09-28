Помпео должен до четвёртого октября предоставить конгрессу документы по Украине

Государственного секретаря США Майка Помпео обязали до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, которые нужны для расследования в рамках импичмента президента Дональда Трампа.

Комитеты по иностранным делам, по разведке и по надзору (все три органа контролируются демократами — оппозиционной Трампу партией) запросили у Помпео документы по Украине. В случае отказа госсекретаря их предоставить конгрессмены сочтут это попыткой воспрепятствовать расследованию палаты представителей.

Так, по данным издания Axios, 4 октября показания по делу даст генеральный инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон. Именно он является автором официальной оценки информации осведомителя относительно звонка американского лидера президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Аткинсон назвал полученную информацию заслуживающей доверия, а жалобу — срочной.