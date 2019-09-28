В работе Twitter произошли неполадки

Сегодня в районе часа ночи мск зафиксированы сбои в работе Twitter, об этом сообщается на сайте Downdetector, где отслеживается работа популярных интернет-ресурсов.

Неполадки произошли в США, Японии и Великобритании, там 53% пользователей не смогли зайти на сайт соцсети, 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 22% сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

Наибольшее число сбоев произошло в Нью-Йорке, где сейчас проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

В России неполадки были минимальными, в настоящее время на сайте Twitter сообщается, что работа восстановлена.