Карин Кнайсль подчеркнула, что РФ необходимо интегрировать в европейскую систему безопасности.

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поддержала идею президента Франции Эмманюэля Макрона о сближении Европы и России и интегрировании РФ в европейскую архитектуру безопасности, об этом она сообщила газете Le Figaro.

Экс-глава МИД Австрии заявила о том, что необходимо быть осторожными в своём поведении, чтобы не бросить Россию в объятия Китая.

— Что касается Украины, то давайте вернёмся немного назад и вспомним, как Москва была разочарована поведением американцев и некоторых европейцев в Ираке, поведением НАТО в Югославии. Позже <...> Брюссель поставил Украину перед невозможным выбором. Её заставили окончательно закрепиться в Европе, при этом забыв, что страна находится посередине континента, на распутье, — отметила Кнайсль.

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии также подчеркнула, что Европе необходимо начать сближение с Россией. Также она поделилась своим впечатлением от президента РФ Владимира Путина, заметив, что, в отличие от европейских дипломатов, он умеет смотреть собеседникам в глаза.