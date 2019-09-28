СМИ: Спецпредставитель Госдепа США по Украине Волкер уходит в отставку

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Фото © Twitter / Kurt Volker

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уходит в отставку, сообщает телеканал CNN.

Данную информацию каналу подтвердили сразу три знакомых с ситуацией источника. Отмечается, что это произошло через день после жалобы осведомителя о якобы давлении президента США Дональда Трампа на лидера Незалежной Владимира Зеленского в ходе их разговора. При этом там же фигурировала и фамилия Волкера.

В Госдепе США пока никак не комментируют данную информацию. Добавим, что на своём посту Курт Волкер находился с 7 июля 2017 года.

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