Минздрав положительно отреагировал на запрет курения на балконах

Окурок, выброшенный с верхнего этажа, может вызвать пожар в квартире ниже или травмировать уложенных поспать на свежем воздухе детей.

Минздрав РФ положительно оценил инициативу о введении с 1 октября запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, под который, в частности, попало и курение. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

— На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении, — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

Замминистра также отметил, что окурок, выброшенный с балкона, угрожает безопасности всех жителей дома, даже тех, кто не подозревает о курении этажом выше, он может воспламенить складированные вещи или травмировать ребёнка, которого родители отправили поспать на свежем воздухе.

Напомним, Правительство РФ одобрило ряд мер противопожарной безопасности, норма вступит в силу с 1 октября. В Кремле также положительно отреагировали на этот запрет.