Депутат Верховной рады рассказал о неудобных парламентских креслах

Стоит отметить, что в Раде Криклий проработал всего один день, а затем его сразу перевели на должность министра инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что в Верховной раде стоит ввести открытое офисное пространство, так как нынешние рабочие места — неудобные. Об этом он заявил в интервью украинскому 24 каналу.

Стоит отметить, что в Раде Криклий проработал всего один день, а затем его сразу перевели на должность министра инфраструктуры.

— Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь, и я потом просто не мог встать. Я не представляю, как на них можно неделю подряд, не вставая, там сидеть. Можно инвалидность там получить, и я не шучу, — заявил министр.

Криклий отметил, что с неудобными депутатскими креслами срочно нужно что-то сделать, иначе буквально каждого второго придётся лечить.

— Собственно, я понимаю, почему они так часто выходят и идут куда-то в кулуары, потому что просто начинаешь терять ощущение ног, — вспоминает министр.

Он также честно признался журналистке, что ему не понравилось быть в роли народного депутата.

Ранее сообщалось, что депутата Верховной рады застукали за любовной перепиской сразу с тремя женщинами во время заседания парламента Украины.