Умер новорождённый внук рэпера Снуп Дога

Младенец прожил всего десять дней и скончался в больнице на руках отца, Корда Бродуса.

Новорождённый внук Снуп Дога Кай Лав прожил всего десять дней и скончался сегодня в больнице. Об этом рассказал сын рэпера Корд Бродус на своей странице в "Инстаграме".

— Он умер на моих руках, и это чувство энергии никогда не покинет меня. Кай хочет, чтобы вы все знали, что у него всё хорошо, и хочет продолжать вдохновлять тех, кто светит тускло, — написал отец новорождённого, поблагодарив всех за соболезнования.

Причину и детали смерти малыша сын рэпера не раскрыл. Сам Снуп Дог пока не прокомментировал тяжёлую утрату.