СМИ: Белый дом ограничивал доступ к записям бесед Трампа, в том числе с Путиным

Белый дом ограничивал сотрудников администрации президента США Дональда Трампа в доступе к записям телефонных разговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, доступ ограничивают как минимум к двум разговорам, состоявшимся между лидерами стран.

По предварительным данным, речь в разговоре с Аль Саудом шла об убитом в Стамбуле саудовском журналисте. А вот доступ к стенограмме разговора с Путиным был жёстко ограничен.

Причём на данный момент нет точных данных, были ли эти разговоры внесены в специальную систему для хранения секретных данных.

В Белом доме эту информацию никак не комментируют.