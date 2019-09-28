В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта 1,5 кг наркотиков

На востоке столицы в районе Вешняки задержали приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт более полутора килограммов наркотика мефедрона, об этом сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

На шестом километре МКАД сотрудники патрульно-постовой службы задержали машину, в которой было обнаружено множество полиэтиленовых свёртков с веществом неизвестного происхождения.

— Исследованием установлено, что изъятые материалы являются наркотическим средством — мефедроном и метилэфедроном — общей массой свыше 1,5 кг. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — отметили в МВД.

Следственный отдел ОВД по району Вешняки возбудил уголовное дело по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению, покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".