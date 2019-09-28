Эксперт назвал причины любви россиян к системе all inclusive

По его мнению, русские люди весь прошлый век провели в условиях дефицита продуктов, поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, почему у россиян на отдыхе в Турции крайне популярна система "всё включено". Он объяснил это тем, что на протяжении всего XX века в нашей стране был тотальный дефицит и нехватка продуктов, его слова приводит РИА "Новости".

— Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. "Всё включено" похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться, — рассказал Бухаров.

Второй причиной эксперт назвал слабое владение иностранными языками. В меню не всегда понятно, что написано, а когда вся еда на виду, туристы проще ориентируются и берут то, что захотят.

Президент Федерации рестораторов также отметил, что солнце и море — это важно, но прежде всего туристам хочется вкусно поесть. Особенно это касается туров в несезон, когда купаться уже холодно. Тогда можно организовывать гастрономические путешествия, которые дают возможность приобщиться к другой культуре. Людям это нравится, подчёркивает эксперт.