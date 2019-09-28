В августе в России увеличился процент просрочки по микрозаймам

В России объём микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, в августе увеличился на 23,7% по сравнению с августом прошлого года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Количество просроченных займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) за август, достигло 3,34 миллиона, а сумма долгов составила более 39 миллиардов рублей.

— Рост портфеля МФО в основном связан с активностью крупных игроков. Доля "неработающих" ссуд на рынке микрофинансирования вновь достигла своих предельных значений — 36,2% от всех действующих договоров являются просроченными более 90 дней, что для рынка микрофинансирования означает практически полную невозможность взыскания долга и последующее списание его с баланса МФО, — прокомментировал ситуацию глава БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

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