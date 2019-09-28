На премьеру нового "Джокера" не будут пускать косплееров главного героя

По словам правоохранителей, в подобном костюме злоумышленники могут незаметно пронести оружие или взрывчатку.

Заботясь о спокойствии и удобстве зрителей, администрация крупных сетей кинотеатров в Америке запретила фанатам приходить на премьеру новой киноленты "Джокер" в костюмах и гриме героя.

Как сообщает издание The Guardian, подобное решение обусловлено опаской применения насилия на сеансах. Кинотеатры Landmark Theatres и AMC Theatres сотрудничают с правоохранительными органами, которые порекомендовали не допускать косплеящих Джокера зрителей на кинопремьеру, поскольку в подобном костюме злоумышленники могут незаметно пронести оружие или взрывчатку, а грим на лице позволит им скрыть свою настоящую внешность.

О необходимости более жёстких мер безопасности заговорили выжившие зрители и родственники погибших во время стрельбы на премьере фильма про Бэтмена в Колорадо в 2012 году. Тогда во время ночного показа "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" 12 человек погибли от пулевых ранений. Сейчас жители города добились того, что нового "Джокера" у них показывать не будут.