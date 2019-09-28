На юге Москвы автомобиль протаранил ограждение и вылетел в реку — видео

На юге Москвы автомобиль врезался в отбойник и упал в реку.

Инцидент произошёл на Коломенской набережной в Южном административном округе столицы. На кадрах видно сбитое автомобилем заграждение.

На данный момент неизвестно, удалось ли водителю выбраться из салона. Специалисты нашли только бампер со значком Volkswagen, сама машина всё ещё не найдена. Предполагается, что её унесло вниз по течению.

На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. На данный момент поисково-спасательная операция приостановлена. Её возобновление запланировано на 11 утра.